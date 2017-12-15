Зрада: Польша подсунула Украине российских «полукровок» (ФОТО)

В Киеве началась новая волна русофобской истерии: на трамваях в срочном порядке заклеивают название производителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , для столицы Украины в Польше закупили новые трамваи. Но на вагонах обнаружились логотипы «УралВагонЗавода».

Ультра-патриотичные пассажиры возмутились.

Как оказалось, трамваи были изготовлены польской компанией «Pesa» совместно с «УралВагонЗаводом» по заказу правительства Москвы. Предполагалось отправить в столицу России 120 вагонов. Но получив первые 70 машин, москвичи сделку остановили, предъявив производителю претензии по качеству.

«Ещё 20 готовых стояли на заводе собранными, 30 – в виде полусобранных. И производитель при поддержке правительства Польши активно искал, кому бы их слить, – рассказали в соцсетях . – Польша даже кредит Киеву предлагала».

Видимо, условия Украину устроили, и неполиткорректные трамваи оказались в «Незалежной». Не дожидаясь большого скандала, руководство «Киевпасстранса» поспешило замаскировать «следы России» – логотип «УралВагонЗавода» замазали.

«Зато теперь, – иронизируют не зацикленные на национальной гордости киевляне, – проклинать за некачественные трамваи пассажиры будут только поляков».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.12.17

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