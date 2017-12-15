Крым зальет дождями и завалит снегом

В конце текущей недели в Крыму резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 17-19 декабря на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Днем 17 декабря и ночью 18-го ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах переходящие в снег.

Крымские синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 м/с с порывами до 25м/с. Вероятны временные перебои в работе Керченской паромной переправы.

В ночь с понедельника на вторник ожидается понижение температуры воздуха на 8°С-10° С. Полуостров «остынет» до 2°С…7°С со знаком «минус», говорится на сайте крымского Гидрометцентра.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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