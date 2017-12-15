В Крыму задолжавших транспортный налог водителей начали ловить на дорогах

Должников, не уплативших транспортный налог, в Крыму решили ловить прямо на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого сотрудники налоговой службы заручились поддержкой ГИБДД и судебных приставов.

Первая такая бригада появилась на ЮБК и уже успела провести рейд на участке Южнобережного шоссе в районе Ливадии.

«В ходе мероприятия выявлены десятки неплательщиков с общей суммой налоговой задолженности более 100 тысяч рублей», – отчитались о результатах рейда в пресс-службе крымского управления ФНС.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в крымском управлении налоговой инспекции, если попавшийся бригаде водитель оказывается должником по транспортному налогу, ему вручают официальное уведомление. Оправдываться, что подобную бумагу он не получал, и поэтому и не заплатил, водитель уже не сможет. Впрочем, в налоговой подобное оправдание не воспринимают и без проведения рейдов: пеню после 1 декабря будут начислять в любом случае.

На данный момент водители Ялты и Алушты должны уплатить по транспортному налогу более 19 миллионов рублей. Между тем, в налоговой заявляют, что большинство крымчан платеж уже погасили.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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