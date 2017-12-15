Крымчан защитили от резкого роста цен на услуги ЖКХ

В ближайшие три года тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание в Крыму будут регулироваться государством. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , срок действия особенностей применения российского законодательства о госрегулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами в Крыму и Севастополе продлевается до 1 января 2020 года.

Главная цель – не допустить резкого скачка цен на услугу ЖКХ, так как прекращение госрегулирования может привести к росту платежа граждан сразу на 25%.

Действующая же система позволяет доводить тарифы до экономически обоснованных постепенно. Повышать платежи будут 2 раза в год: с 1 января в соответствии с ростом потребительских цен, с 1 июля – на величину прогнозного темпа изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по РК (эта величина не должна превышать 15%).

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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