«Украина не может указывать Западу, что делать»: международные наблюдатели собираются в Крым

Группа наблюдателей из Германии приедет в Крым на выборы президента России. Об этом заявил немецкий политик и общественный деятель, председатель фракции в городском совете Квакенбрюк Андреас Маурер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы МИД Украины Василий Бондар заявил, что участие международных наблюдателей в избирательном процессе на территории Крыма незаконно. И если кто-то осмелится нарушить этот запрет, он больше не сможет приехать на Украину и попадет в санкционные списки.

«Я и мои коллеги по партии не будем слушать и принимать во внимание то, что говорит Украина. Мы никому не подчиняемся на Украине. Заявление замминистра Бондара – это абсурд, – цитирует Маурера РИА «Новости». – В Крыму на президентских выборах будет делегация наблюдателей из Германии, и я буду в ее составе. Будем рады приехать, понаблюдать, пообщаться. Уверен, что политики и общественные деятели из Франции, Италии и других стран Европы также приедут в Крым и увидят все своими глазами».

Подобное угрозы, подчеркнул Маурер, свидетельствуют о страхе Украины, что представители западных стран убедятся: регион не является «оккупированной территорией»: «Украина боится, что мы приедем в Крым и потом будем делать доклад о том, что там соблюдались все нормы избирательного законодательства, что все было законно и прозрачно, а крымчане всецело поддерживают нынешнего президента Владимира Путина. Думаю, мы еще услышим угрозы в свой адрес и от главы МИД Украины Климкина, и от президента Порошенко. Но для меня это уже повод: если украинский министр или замминистра говорит «ехать нельзя», значит, надо ехать», – заявил немецкий политик.

Симферополь, Лиана Макоба

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