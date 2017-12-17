В Крыму сельским педагогам могут урезать помощь на коммуналку

В Крыму сельским педагогам хотят урезать помощь на оплату коммунальных услуг. В минфине уверены, что на казенные 750 руб могут рассчитывать только те, кто живет и работает на селе, а не приезжает на работу из города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос компенсационных выплат обсуждался на заседании комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту. Его глава Владимир Бобков напомнил, что в первом чтении парламентарии уже согласовали изменения в закон об образовании, предусматривающие попмощь работающим на селе педагогам. Однако минфин считает эту формулировку неправильной и настаивает, что компенсации нужны только проживающим в сельской местности.

«Речь идет о педагогах, которых хотят привлечь к работе в сельской местности, иначе через 10 лет некому будет преподавать математику и русский язык, – пояснил Бобков. – Два года компенсацию получают с формулировкой «проживающие и работающие».

Педагоги, работающие в сельской местности, при Украине получали помощь на коммунальные платежи, независимо от места проживания. Из Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Симферополя учителя ездят на работу в пригород, куда ходит городской транспорт. При этом получают помощь на оплату коммунальных услуг в размере 750 руб в месяц, как сельские педагоги. По подсчетам профсоюза педагогов, речь идет об 1 тыс учителей, на выплаты которым необходимо около 9 млн руб в год.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 17.12.17

В России выбрали название для моста через Керченский пролив. / 17 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Крым будет просить еще на два года отсрочить лицензирование школ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»