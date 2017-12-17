В России выбрали название для моста через Керченский пролив

В России завершилось голосование по вопросу названия моста через Керченский пролив.

Как уже сообщал «Новый День», это будет самый длинный мост в России. Его протяженность – 19 километров: переправа начинается в Тамани, проходит по косе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Сооружение конструкций автомобильной части моста практически завершено, движение планируется запустить уже в 2018 году. Железнодорожную часть введут в строй в 2019 году.

Жителям России предложили выбрать для моста название, самые популярные из предложенных вариантов выставили на всеобщее голосование на сайте «Назовимост.рф».

В результате, большинство жителей России выбрали вариант «Крымский мост». На втором месте с большим отрывом «Керченский мост», замыкает тройку лидеров вариант «Мост воссоединения».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.12.17

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