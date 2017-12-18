Украина собиралась уничтожить весь черноморский флот России – мешает НАТО

Несколько украинских истребителей способны за считанные минуты уничтожить весь черноморский флот России. Об этом заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставной чиновник уверяет: если бы не НАТО, в 2014 году Украина бы в два счета выбила российские войска из Крыма.

«Я говорил о том, что нужно поднять два-три МИГа и дать 15-30 минут, чтобы покинули территорию нашу, оккупированную, военные, и занять свое место дислокации. Потому что наши три МИГа могли потопить на протяжении 15-ти минут весь российский флот, – цитирует Голомша «ПолитНавигатор». – Я это говорил министру обороны. Он говорил: «А что нам НАТО скажет?». Я объяснял, что в соответствии с 1-й статьей Закона об обороне вы обязаны это делать...

А вот там же, в Чонгаре, заседают «беркутята». Я говорю: «Скажу вам по секрету – поднимайте три вертолета и уничтожьте их ПТУРсами, они захватывают нашу территорию».

Кстати, Голомша лишился своего поста в октябре 2014 года в соответствии с законом «Об очищении власти».

Отметим, что нападение на Россию становится для ряда украинских политиков навязчивой идей – в местных СМИ они с увлечением строят планы, как украинские войска завоюют российские губернии, а танки войдут в Москву. И даже озвучивают новые военные тактики – например, нападать на большие российские корабли шестью катерами.

Эксперты же относятся к этим планам скептически: например, вице-адмирал ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что по сравнению с развитием Черноморского флота России, украинский флот умирает. А экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук заявил о невозможности вернуть Крым даже силой: группировка российских войск на полуострове сможет отбить любое нападение. О том, что все угрозы Украины в адрес России – это пустое бахвальство, говорят и сторонние наблюдатели.

Так, глава МИД Польши Витольд Ващиковский в ходе своего визита в США заявил, что Украина не способна одержать победу в случае военного конфликта с Россией, и признал: его страна поставляет Украине «некоторые элементы военного снаряжения».

В МИД России выражают обеспокоенность подобной «помощью» со стороны западных союзников Украины, отмечая, что «накачивание» Украины вооружением провоцирует Киев на новые авантюры.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.12.17

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