Украина собирается отменить в Крыму все языки, кроме украинского и крымско-татарского – об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине продолжают бурную деятельность по реорганизации российского Крыма. Напомним, так называемая Автономная республика Крым создана властями Украины после воссоединения полуострова с Россией: органы власти АРК работают в Киеве – чем они занимаются, не понятно, но в 2016 году из госбюджета на их деятельность было потрачено около 3,5 млн гривен. Президент Порошенко поручил конституционной комиссии разработать проект поправок в главный закон относительно статуса Крыма. «Речь идет о том, чтобы эту аморфную, никому не понятную Автономную Республику Крым, которая абсолютно незаконно была создана в 1991 году, переформатировать в соответствии с правом коренного народа на самоопределение. Сейчас вносятся изменения в раздел Х Конституции Украины, что касается Автономной Республики Крым. Рабочая комиссия почти завершила свою работу, и там говорится, что источником автономии является право коренного народа Крыма на самоопределение. Это основное», – цитирует Джемилева РИА «Новости-Украина».

Он уточнил, что наряду с государственным украинским языком предусматривается также язык коренного народа, о других языках речи не идет.

Правда, разработчики изменений до сих не определились с украинским названием российского Крыма, хотя должны были это сделать еще в середине июля.

«Там еще нерешенный вопрос, как будет называться эта республика – это республика будет или автономия. Потому что в парламенте некоторые фракции выступают против термина «республика». Говорят, что это ведет к сепаратизму… Поэтому либо сохраняться термин АР Крым, или просто Крымская автономия», – отмечает Джемилев. Правда, то же самое он говорил и полгода назад. Похоже, что за прошедшее время рабочая комиссия смогла определиться только с языками.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.12.17

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