Крым – лишь прикрытие: США меняют курс в отношениях с Россией

Американцам надоели игры политиков, они требуют улучшения отношений с Россией, и правительство страны уже предприняло серьезные шаги в этом направлении. А жесткая риторика по Крыму – это лишь прикрытие, призванное отвлекать внимание антироссийского лобби. К такому выводу пришли эксперты, анализируя заявления посла США в России Джона Хантсмана.

Как уже сообщал «Новый День», президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-губернатора Юты 56-летнего Джона Хантсмана на пост посла США в России в середине июля. 28 сентября американский сенат утвердил его кандидатуру, и на следующий день Хантсмана принял присягу в качестве главы диппредставительства США в России. 3 октября новый американский посол вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

В начале декабря Хантсман сделал ряд заявлений, в том числе и о принадлежности Крыма Украине, а также необходимости восстановления территориальной целостности «Незалежной». Эксперты считают, что обращать внимание на подобные высказывания не стоит, гораздо интереснее другое его заявление: улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой возможно, тем более что американцы ожидают и требуют этого, равно как и россияне. Дипломат отметил: «Чем дольше я нахожусь в России, тем больше я убеждаюсь: американцы и россияне должны находить общие решения глобальных проблем. И это уже происходит. Достигнут более высокий уровень безопасности в Сирии, мы активно сотрудничаем по северокорейской ядерной проблеме. Надеюсь, мы сможем найти и другие точки соприкосновения, например, по Украине».

«Этот человек ничего не говорит и не делает просто так. Он – специалист по бурноразвивающимся экономикам, – подчеркивает профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. – Назначение Хантсмана в Россию – косвенный признак, что США видят в РФ точки взрывного роста, которые посол должен реализовать в пользу США. Возможно, эти точки даже не видит еще российское правительство».

Отметим, республиканец Джон Хантсман до своего нового назначения возглавлял влиятельный политологический центр Атлантический совет. У него есть опыт дипломатической работы – Хантсман работал послом в Сингапуре (при президенте Джордже Буше – 1992-1993 годы) и Китае – при Бараке Обаме (2009-2011 годы). Хантсман известен как жесткий критик политики Обамы по отношению к России. Он призывал Обаму вести более жесткий курс в отношении Москвы. В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман резко критиковал политику перезагрузки в отношениях России и США, которую проводила американская администрация. По его мнению, Вашингтон преуменьшал степень угрозы со стороны Москвы. «Заявление Хантсмана как раз направлено на нормализацию отношений, в отличие от его предшественников на этом посту. Это политический тяжеловес с серьезным опытом во внешней политике и экономике. При этом мы знаем, что Трамп принципиально не выступает против России – его к этому вынуждает Конгресс, а Тиллерсон и вовсе много лет дружит с представителями крупного бизнеса в России. То есть ссориться с Россией эта команда не намерена в принципе, – цитирует Манойло «Экономика сегодня». –

Если бы нынешней команде Белого дома нужно было ухудшение диалога с РФ, сюда послали бы «клон Макфола». С другой стороны, ясно: Хантсман в идеологическом плане ничего кардинально менять не будет – положение Трампа этого не позволяет. Однако работать над экономическими проектами, ради которых новый посол в Россию и назначался, ему «украинский вопрос» не мешает».

Что же касается крымского вопроса, то, по мнению политолога, Хантсман лишь транслирует то, что ему положено, чтобы от него отвязались и не мешали работать. На самом деле посла интересует не сфера идеологического противостояния, а экономических интересов – впервые эту должность от США в России занял деловой человек, подчеркивает Манойло, и с точки зрения бизнеса американцам абсолютно не важно, чей Крым – либо есть финансовые интересы, либо их нет.

«Пока для Трампа отношения с Россией являются производной его отношений с Конгрессом – в первую очередь ему нужно, чтобы против него не развернули импичмент в 2018 году. Пока антироссийское лобби в парламенте США завязано на «крымской риторике» и «украинском вопросе», Белый дом будет транслировать эти сигналы. Трамп лавирует во внутренней политике, делая «нужные заявления», – отмечает экперт. – Но Хантсману вся эта идеологическая возня представляется мешающей бизнесу. Он делает то, что от него требуют в Вашингтоне, но в России публике заметна лишь его резонансная риторика».

Манойло уверен: пока у Трампа есть «пророссийский» госсекретарь Тиллерсон и крупный специалист по экономике Хантсман, в России Штаты будут реализовывать совсем другие совместные проекты, далекие от политики и весьма полезные обоим государствам.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.12.17

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