В крымском общежитии взорвался газ, есть пострадавшие

В двухэтажном общежитии в Ленинском районе Крыма взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в селе Новониколаевка.

«Взрыв произошел в помещении кухни первого этажа. В момент взрыва там находился один мужчина средних лет. Его госпитализировали в больницу. Больше никто не пострадал», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС. Из-за взрыва разрушена межкомнатная перегородка, выбиты три оконных блока. Угрозы дальнейшего разрушения помещений нет.

Пока не уточняется, был ли дом газифицирован или жильцы общежития пользовались баллонами. «Говорить рано, проводятся следственные мероприятия. Причина и подробности происшествия будут выясняться», – заключили в МЧС.

Ленино, Анастасия Зук

Ленино. Другие новости 18.12.17

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