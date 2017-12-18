Жителей Керчи оставили без дешевого табака

В Керчи нашли украинский табак на 1,5 миллиона рублей

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из магазинов Керчи сотрудники ФСБ обнаружили контрафактную партию сигарет из Украины. Всего из незаконного оборота изъято более 24 тысяч упаковок сигарет 50 торговых марок. Общая стоимость обнаруженной партии около 1,5 миллионов рублей.

В отношении владельца нелегального бизнеса составлены протоколы об административном правонарушении по статьям «Оборот табачных изделий без маркировки» и «Нарушение требований технических регламентов».

Материалы дела направлены в Керченский городской суд. Образцы изъятой продукции направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, совершенная в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Отметим, что украинский дым обходился керчанам значительно дешевле, чем российский аналог. Так, к примеру, если сигареты марки Winston, произведенные в РФ, стоят 116 рублей, то украинский никотин бизнесмен продавал по 70 рублей.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 18.12.17

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