Пассажирка рейса Москва-Симферополь «приняла на грудь» и устроила дебош

В аэропорту Шереметьево сняли с рейса «Москва – Симферополь» нетрезвую пассажирку, устроившую скандал на борту самолета.

Как рассказали РИА «Новый День», в пресс-службе МВД России, в дежурную часть Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что командир воздушного судна отказывается везти неадекватного пассажира и просит подняться на борт наряд полиции.

Дебоширом оказалась 21-летняя девушка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Девице грозит штраф от пятисот рублей до полутора тысяч или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 18.12.17

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