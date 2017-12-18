Эксперт: тема возвращения Крыма Украине – это банальная клоунада

На Украине активизировались члены запрещенного в РФ меджлиса: бежавшие экс-крымчане согласны воевать и требуют сделать из полуострова крымско-татарскую автономию.

Организатор двух блокад Крыма Ленур Ислямов предложил новые методы для возвращения Крыма: запретить российские телеканалы на Украине, сформировать национальные батальоны, которые будут воевать в Крыму, а также ежемесячно отправлять на границу с российским полуостровом президента «Незалежной» Петра Порошенко, чтобы он проводил заседания Кабмина и был ближе к крымчанам.

Еще одни из озвученных условий является размещение на границе с полуостровом прокуратуры, СБУ и полиции несуществующей АРК. Отметим, несмотря на то, что автономная республика Крым существует только на бумаге, все эти органы «работают» на Украине. В непосредственной близости к полуострову располагается только крымское региональное отделение СБУ, но и оно дислоцируется в Херсоне. Остальные компетентные органы «АРК» выбрали для себя более развитые города Украины: Киев и Одессу.

Тем временем, народный депутат Украины Мустафа Джемилев продолжает тешить соратников пророчествами: Крым вернется на Украину, когда Россия развалится, и ждать этого, по его словам¸ осталось недолго.

Крымские политологи называют все озвученные версии возвращения Крыма абсурдными: это лишь проверенный способ напомнить, что их авторы существуют.

«Это просто политический онанизм. Это ничего не даст, они хотят, чтобы о них не забыли и это просто смешно. Джемилев и Ислямов – это просто клоуны. Это клоунада людей, которые уже никому не нужны. Их заявления вызывают у всех смех», – сообщил РИА «Новый День» специалист по межнациональным проблемам Вадим Мордашов.

Политолог Виктор Харабуга так же уверен, что меджлисовцы хотят попиариться, но подчеркивает: эти заявления – провокация: «Говорить о войне с Крымом глупо, поскольку это означает войну с Российской Федерацией. Заявления носят пропагандистский характер, однако они достаточно опасны. Они пытаются руководить правительством Украины, меджлис дает им указания. Они понимают, что война с Россией бессмысленна, они немедленно потерпят поражение, потому как группировка российских сил в Крыму намного сильнее, чем эти батальоны. Они просто будут уничтожены, как только попытаются напасть» – заявил РИА «Новый День» Харабуга, отметив: несмотря на всю абсурдность ситуации, меджлисовцы могут попытаться устроить провокации: «Чтобы показать Западу, что идут военные действия, и обвинить в этом Россию», – заключил политолог.

Напомним, что за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, украинские политические деятели и общественники бесконечно заявляли, что нашли действенный способ вернуть полуостров. Но ни один из ранее названых вариантов так и не стал реальным.

Сами же крымчане, согласно опросам, в том числе и западным исследованиям, на Украину возвращаться не собираются. Тем более, что те же Джемилев и Ислямов делают все, чтобы отбить подобное желание, если оно когда-нибудь у кого-нибудь появится.

Симферополь, Анастасия Зук

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