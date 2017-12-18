В одном из детских садов Керчи родителей заставляют предсказывать будущее

В керченском детском саду №47 родителям «предложили» поиграть в ясновидящих.

Как рассказали РИА «Новый День» родственники воспитанников дошкольного учреждения, в начале декабря на дверях групп появилось объявление о том, что керчане должны определиться с посещением детского сада в период с 19 по 29 декабря: да или нет. Воспитатели и администрация учреждения сослались на письмо из местного управления образования, в котором чиновники объяснили данное требование желанием пораньше подвести итоги года, в том числе финансовую составляющую.

При этом в случае болезни дошкольника при предварительном «да» его родителей перерасчет производиться не будет. Напомним, что в Керчи за детский сад платят 112 рублей 60 копеек в день. То есть, пропущенные 8 дней выльются в 900 рублей.

А если родители, вначале решившие оставить свое чадо дома на этот период, вдруг передумают, то ребенка в сад попросту не примут.

Получить комментарии в керченском управлении образования не удалось.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 18.12.17

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