На Украине вводят драконовские штрафы за распространение Толстого и Достоевского

На Украине решили бороться с русской литературой при помощи штрафов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за распространение книжной продукции из России продавец может лишиться около 65 тысяч рублей – 10 минимальных зарплат.

«При повторных случаях субъект предпринимательской деятельности получит штраф уже в 50 минимальных зарплат – это 160 тысяч гривен (около 330 тысяч рублей – прим. «НД»), поэтому распространять контрабандную книжную продукцию из России станет не только аморально, но и экономически невыгодно», – заявил в своем видеоблоге вице-премьер-министр «Незалежной» Вячеслав Кириленко.

Отметим, что рядовым украинцам разрешено ввозить на территорию страны не более 10 экземпляров российских книг на человека.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 18.12.17

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