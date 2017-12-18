Муниципалитеты Крыма отказывают сельским медикам в социальных выплатах

В восьми муниципалитетах Крыма власти не оказывают социальную поддержку медикам, работающим в сельской местности. Об этом заявила депутат Госсовета республики Анна Рубель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работники здравоохранения, а также фармацевтической отрасли могут рассчитывать на социальную поддержку, закрепленную законом Крыма, принятым 10 декабря 2014 года. Документ предусматривает, что они имеют право на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах социальной нормы. На это же могут рассчитывать и медики, вышедшие на пенсию, проработавшие последние три года в сельской местности и продолжающие там жить.

«С одной стороны, мы понимаем, что эта мера социальной поддержки имеет заявительный характер. То есть, если человек пришел, написал заявление, то он эту социальную помощь получил. Но с другой стороны – мы говорим о четырех районах, – это Ленинский, Раздольненский и Черноморский районы, а также Судак, где большое количество ФАПов, амбулаторий. И наверняка там работают сотрудники пенсионного возраста. Но на территории этих муниципальных образований заявлений от граждан не поступало, а значит поддержку они не получали», – рассказала Рубель.

Среди других причин неоказания поддержки медикам – отсутствие муниципального правового акта, на основании которого можно было бы предоставлять помощь. Такую позицию заняли власти Бахчисарайского и Джанкойского районов. Однако в Госсовете она вызывает лишь удивление: по словам Рубель, закон действует уже в течение трех лет, и во многих муниципалитетах такая поддержка оказывается, и непонятно, что мешает Бахчисарайскому и Джанкойскому району последовать их примеру.

Также депутат рассказала, что в Советском районе медики подали две заявки, однако предусмотренная законом социальная поддержка им оказана все равно не была.

«Мы не смогли оказать нужной поддержки. Это связано в первую очередь с высокой дотационностью региона. Тем не менее, вновь прибывшим врачам, которые у нас появились в 2017 году, была предоставлена жилая площадь, согласно договору социального найма», – пояснил глава администрации Советского района Владимир Трегуб, добавив, что медики участвовали в проекте «Земский доктор», и получили по миллиону рублей.

По данным Рубель, в 2016 году поддержку получили более 1300 сельских медработников, столько же – в первом полугодии 2017 года. На эти цели в 2016 году было затрачено 6,8 миллионов рублей, в первом полугодии 2017 года – 5,3 миллиона рублей. Лидером по соцвыплатам стал Красногвардейский район, где поддержка оказана 212 сотрудникам. Одним из худших оказался Сакский район, где общая сумма по выплатам на 1 человека составила не более 400 рублей в год.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.12.17

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