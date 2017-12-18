Предновогодний марафон: Ялта отказывается от «Рождественских гуляний», а Керчь «заманивает» Дедов Морозов

В ялтинском бюджете в этом году не нашлось денег на самый яркий зимний фестиваль – «Рождественские гуляния».

Как рассказали РИА «Новый День» в местном управлении культуры, администрация города решила на этот раз отказаться от мероприятия, которое ежегодно посещало несколько десятков тысяч человек, в том числе и многочисленные туристы. К примеру, в прошлом году гостями праздника за 3 дня стали около 40 тысяч человек.

Причиной такого шага стала сумма, которую попросили организаторы фестиваля. По словам чиновников, она гораздо больше, чем годом ранее.

«На всем очень нравится этот праздник. И нельзя сказать, что «Рождественских гуляний» не будет совсем. Они пройдут в другом формате, и их организацией будут заниматься другие люди, городские творческие коллективы. Думаю, что туристам и ялтинцам все равно будет интересно», – рассказала начальник городского управления культуры Лариса Ковальчук, которая не смогла уточнить РИА «Новый День» информацию о стоимости организации подобных мероприятий, объяснив, что «такими вопросами не занимается».

Между тем, в Керчи предстоящие праздники в этом году, напротив, решили отметить с размахом, что очень удивило горожан. В течение двух недель, начиная с 23-его декабря, на главной площади города каждый вечер будут проходить конкурсно-развлекательные программы и театрализованные шоу. 24-го декабря, помимо основной елки, огни зажгутся на новогодних красавицах еще на двух городских площадках в отдаленных от центра районах Керчи. Они же будут действовать в новогоднюю ночь, в канун Рождества и в сам праздник. Специально для трансляции традиционного послания президента России установят экраны.

Начнется новогодний марафон 23-его числа с Парада Дедов Морозов. К участию пригласили всех желающих. Примерить наряд главного зимнего волшебника собираются и некоторые городские чиновники. В керченской администрации амбициозно заявили, что этот шествие Дедов Морозов «переплюнет» даже ялтинское, которое проходит уже много лет и имеет свои традиции и, главное, поклонников.

«Я был вчера в Ялте. Видел, как они готовятся к праздникам. Я не хочу никого критиковать, но наш Парад Дедов Морозов будет лучше. И в целом вся новогодняя праздничная программа тоже. Мы – ворота Крыма и хотим, чтобы к нам зимой тоже ездили туристы», – заявил РИА «Новый День» заместитель главы Керчи Дилявер Мельгазиев.

Правда, пока туристы обходят Керчь стороной, особенно зимнюю. По словам владелицы туристического агентства Екатерины Булыгиной, «если и едут, то на ЮБК»: «У меня на данный момент нет ни одной заявки от людей с материка», – сообщила представитель туристической отрасли Керчи.

Ялта, Новый День, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 18.12.17

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