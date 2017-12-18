Эксперты: Крым будет использоваться противниками Путина на президентских выборах

Тема Крыма обязательно будет использоваться противниками Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Миссия наблюдателей ОБСЕ готовится к массовому десанту в российские регионы, но в Республике Крым и Севастополе их не будет.

Об этом сегодня заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Наблюдатели будут, уже готовится самая представительная и самая серьезная миссия наблюдателей ОБСЕ, поскольку российские выборы – это событие года. Однако в Крыму их не будет, – отметил он. – Позиция этой организации, что Крым является частью Украины, и их наблюдателей здесь не будет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за президентскими выборами будут следить представители политических партий, общественных организаций, миссий наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ и ШОС.

«Независимо ни от чего, внимание к тому, как пройдут выборы в Крыму, будет повышенное», – уверен Бедрицкий.

Эксперт добавил, что присоединение Крыма, экономические санкции, допинговые скандалы и другие претензии к руководству Российской Федерации не зависят от кандидата в президенты.

«Если бы не Путин, мы бы жили в ельцинской России образца 1999 года, когда о суверенитете государства можно было говорить с большой натяжкой, – пояснил Бедрицкий. – Не будет Путина, а кто-то другой, настроенный также государственнически, его обвинят, что он продолжает курс Путина...Если мы развиваемся, это вызывает определенное недовольство некоторых стран».

В свою очередь доцент кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева подчеркнула, что Крым является одной из составляющих консолидации российского общества вокруг действующего президента, т. н. феномена «путинского большинства».

«Крым в любом случае будет использоваться и приковывать к себе внимание, – убеждена эксперт. – Даже если здесь ничего бы не было, и дата (выборов) была бы другая, и мост не строили, Крым будет использоваться, как одно из оснований для любых обвинений».

По словам эксперта, Крым пользуется такими же правами, как любой другой субъект РФ, и если бы крымчан лишили права избирать российского президента, то это вызвало куда больше возмущений мирового сообщества.

«Единственный цикл, в котором крымчане не участвовали, это выборы президента», – подчеркнула Киселева, напомнив, что в российской юрисдикции Крым уже провел выборы республиканского парламента и муниципальных органов представительной власти, депутатов Государственной Думы.

Эксперты считают, что явка на президентских выборах в Крыму, как и по всей стране, будет выше, чем на парламентских выборах, но она будет ниже референдума. По их оценке, для большинства избирателей результаты голосования ясны, и это станет своеобразным сигналом, что можно не ходить на выборы.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 18.12.17

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