На Украине появилось тайное оружие, овладеть может каждый

На Украине появилось тайное оружие против сил тьмы. Овладеть им может каждый – были бы желание и деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» открыли школу экзорцизма.

Выпускники смогут изгонять бесов не только из отдельных людей или предметов, но и целых народов или поколений. Ограничений при приеме в школу нет: ученики могут быть разного возраста, вероисповедания, национальности. Главное – оплатить курс (11 тысяч 500 гривен, тому, кто вносит предоплату, тайная наука обойдется на тысячу гривен дешевле).

Занятия начнутся в мае: овладеть сложным ритуалом изгнания темных сил нужно будет за 4 дня в группе от 30 человек. Индивидуальные консультации не предусмотрены: либо человек осваивает все и сразу, либо ему не дано (деньги в этом случае не возвращаются).

В роли учителя выступает некто Клебан, 12 лет отсидевший за «грехи молодости». В неволе он узрел беса (тот был похож на тролля из «Хоббита»), а затем «узнал Бога» и понял свою миссию: «поднять духовных воинов, научить справляться с силами тьмы в нашей стране, в наших домах, в нашей жизни».

«В одном теле может уживаться множество демонов, которые им управляют. Жадность, алчность, себялюбие – это тоже проявление демона и от этого можно вылечить, – цитируют «Вести – Украина» менеджера школы экзорцизма. – Бывает демон финансов, которым одержимы политики. Из них тоже можно демонов изгонять, но это желание должно быть массовым, народ должен увидеть это и захотеть побороть».

Кстати, желающих применить полученные знания в борьбе с Россией ждет разочарование: в соседней стране этой премудростью уже овладели все, кто мог, – раньше школа, по словам ее организаторов, работала как раз в РФ, но там интерес к экзорцизму в последнее упал. А вот на Украине, наоборот, возрос. Поэтому школа переместилась в «Незалежную».

Если верить организаторам, на курс уже записались 15 человек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.12.17

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