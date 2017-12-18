В Крыму зафиксирована новая вспышка АЧС

В Крыму зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили РИА «Новый День» в Россельхознадзоре, в 5 километрах от села Дачное (Судак) обнаружены трупы диких кабанов. В результате лабораторных исследований, проведенных ГБУ «Региональная государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым» в патологическом материале выделен генетический материал вируса АЧС.

В ведомстве отметили, что новые случаи АЧС зарегистрированы также в Чувашии,

Волгоградской и Калининградской областях.

В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты государственной ветеринарной службы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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