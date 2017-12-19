В Италии лишат особого статуса президента Украины – за Крым

Президент Украины Петр Порошенко будет лишен звания почетного гражданина Вероны. Проект соответствующего постановления в минувший понедельник одобрили руководители партийных групп городского совета итальянского города, документ передан на рассмотрение горсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре 2015 года из здания музея Кастельвеккьо в Вероне похитили 17 лучших полотен коллекции на общую сумму около 20 миллионов евро. В начале мая 2016 года полотна «всплыли» в Одесской области, были арестованы и через некоторое время возвращены в музей Кастельвеккьо.

В благодарность городской совет Вероны, по инициативе действовавшего тогда мэра Флавио Този, присвоил президенту Украины звание почетного гражданина города. Это решение вызвало недовольство среди горожан и жителей области Венето: практически одновременно совет Венето принял резолюцию, призывавшую правительство Италии осудить политику ЕС в отношении Крыма, признать право жителей полуострова на самоопределение и отменить антироссийские санкции, причиняющие серьезный ущерб экономике страны.

В июне текущего года команда Флавио Този проиграла муниципальные выборы, и теперь новые власти намерены пересмотреть ряд решений предшественников.

«На состоявшемся в понедельник заседании руководителей партийных групп городского совета Вероны был официально одобрен проект постановления о лишении украинского президента звания почетного гражданина города, которое ему было присвоено в прошлом году, – цитирует РИА «Новости» вице-президента «Ассоциации Венето – Россия» Палмарино Дзоккателли. – Теперь этот вопрос будет передан на рассмотрение городского совета, и, полагаю, в ближайшее время он примет окончательное решение, которого настойчиво добивались многие граждане и общественные организации, в том числе наша ассоциация».

Верона, Платон Ефимчук

Верона. Другие новости 19.12.17

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