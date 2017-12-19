Крым встретит Новый год как положено – снегом и морозами

Предпоследняя неделя 2017 года в Крыму будет снежной.

Как сообщили РИА «Новый День» в гидрометцентре РК, холодный фронт, пришедший на полуостров, принес с собой обильные осадки. Сегодня в разных районах будут идти дожди, переходящие в снег, температура воздуха продолжит понижаться: уже грядущей ночью столбики термометров преодолеют нулевые отметки и в отдельных территориях опустятся до -4. К концу недели в отрицательный спектр перейдут и дневные температуры. Снег будет идти ежедневно.

Согласно среднесрочному прогнозу, в начале следующей недели снова потеплеет: на ЮБК днем до +11, но с пятницы, 29 декабря, опять начнется резкое понижение температуры. Уже в субботу, 30 декабря, термометры практически во всех районах Крыма покажут отрицательные значения, на нуле смогут «удержаться» только Ялта и Керчь, но и там последний день 2017 года и новогодняя ночь будут морозными. А 1 января синоптики прогнозируют на полуострове от -6 до -11 градусов: теплее всего будет на ЮБК, холоднее – в Симферополе. В ночь с 1 на 2 января похолодает до -14.

Впрочем, прогноз на новогодние праздники может еще несколько раз измениться, а вот в ближайшие дни снега крымчанам точно не избежать – Анграский перевал уже припорошило, в горах в районе Долгоруковской яйлы, по словам очевидцев, снег идет крупными хлопьями. Начался снегопад и в районе Чатырдага.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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