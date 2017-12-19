Неожиданно: Крым и Севастополь оказались в лидерах по улучшению качества медпомощи среди регионов России

Крым и Севастополь заняли лидирующие позиции в рейтинге «Качество и доступность медицинской помощи» и «Доступность лекарственного обеспечения граждан», подготовленного Фондом независимого мониторинга «Здоровье» по данным за 2013-2016 годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2016-го года полуостров вырвался вперед по росту качества оказания медицинских услуг. По словам авторов исследования, это напрямую связано с вхождением Крыма и Севастополя в состав России и последующей за этим реформой здравоохранения.

При этом само качество медпомощи на данном этапе не всегда соответствует существующим требованиям. Отметим, что во многих медучреждениях Крыма остается проблема очередей, в больницах пациенты жалуются на тараканов и антисанитарию, а скорую приходится ждать часами. Дефицит кадров и высокая нагрузка у работающих медиков все чаще становится причиной врачебных ошибок.

Между тем, самое качественное здравоохранение в настоящее время отмечается в

Магаданской, Амурской, Мурманской областях. В топ-10 вошли также Томская, Кировская, Ростовская и Воронежская области, а также Республики Алтай и Северная Осетия – Алания.

А вот в «десятку» проблемных регионов наряду с Еврейской автономной областью, Чукотским автономным округом, Волгоградской, Смоленской и Курской областями попала российская столица.

При составлении рейтинга авторы опирались на данные по 13 критериям, в том числе, демографические (общую смертность населения, смертность от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований, от туберкулеза, смертность населения в трудоспособном возрасте, младенческую смертность и т.д), и данные обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.12.17

Полная газификация в ближайшие 5 лет Крыму не светит. / Идеолог Майдана: Украина должна воевать, чтобы не превратиться в процветающую Малороссию. / Крым встретит Новый год как положено – снегом и морозами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»