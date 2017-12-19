В Крыму пенсионер припас 10 килограммов конопли

В Сакском районе Крыма полицейские изъяли у местного жителя более 10 килограмм марихуаны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обыска дома у 64-летнего сельчанина полицейские обнаружили семь мешков с высушенной дурманящей травой, а также пять самокруток с марихуаной.

Крымчанин рассказал, что коноплю он вырастил и высушил самостоятельно для дальнейшей продажи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Теперь крымчанин встретит старость за решеткой, так как санкцией данной статьи предусмотрено наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 19.12.17

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