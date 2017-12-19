В Крыму продлили мораторий по переоформлению земельных участков

В Крыму продлили мораторий на переоформление земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь крымчане, не успевшие оформить права на участки, полученные в украинский период, не смогут это сделать до 1 июня 2018 года.

Ранее мораторий был введен до конца 2017 года. Распоряжение о его продлении подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в Совете министров Крыма временный запрет на дооформление прав на участки пояснили необходимостью разработать градостроительные документы для муниципалитетов республики. Еще одной причиной стала вынужденная проверка обоснованности предоставления земельных участков.

По словам главы министерства имущественных и земельных отношений РК Анны Анюхиной, не все муниципалитеты успеют провести общественные слушания и утвердить градостроительную документацию до конца года. Этим и объясняется необходимость продления запрета с предусмотренной возможностью завершить оформление участков через решение Совмина, на основании представлений вице-премьеров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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