В Крыму торговые сети нарушают закон о торговле – никто не наказывает

В управлении ФАС по Крыму и Севастополю не спешат наказывать торговые сети, нарушающие законы. Об этом заявил начальник отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, рекламы и контроля закупок Севастополя управления Денис Лактионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди основных нарушений, которые выявляют антимонопольщики – отсутствие информации по условиям доступа поставщиков в торговые сети и включение в договоры на поставки товара условий, запрещенных законом о торговле. По итогам проверок, антимонопольная служба возбудила 17 административных дел. В большей части из них основанием послужило отсутствие информации для поставщиков о доступе в торговую сеть: в ФАС это считают барьером, который препятствует заходу поставщиков в торговую сеть.

«С учетом того, что переход из одного правового поля в другое до сих продолжается – в сфере торговли – он уже практически закончен, нами было принято решение о замене штрафов на предупреждения», – рассказал Лактионов.

Всего по его информации в Крыму работает порядка 20 основных торговых сетей. Двое из участников рынка стали фигурантами более серьезного дела.

«По результатам рассмотрения двух материалов в отношении пока двух участников рынка нами возбуждены уголовные дела о нарушении антимонопольного законодательства. Они сейчас в активной стадии расследования», – сообщил Лактионов, подчеркнув, что в ФАС пока не могут однозначно говорить о нарушении, а только о его признаках.

Среди факторов, которые негативно влияют на формирование цены, представитель ФАС назвал отсутствие прямых торговых отношений с производителями, что принято на материке, и завышенную стоимость транспортных услуг. По предположениям антимонопольной службы, цены на товары сейчас могут состоять на 70% из затрат на покупку и доставку продукта, на 15% – из вознаграждения торговой сети, и на 15% – из ожидаемой прибыли. Сейчас сотрудники управления ФАС пытаются найти доказательства этому.

Тем временем, служба пробует бороться с высокими ценами в Крыму, используя свои полномочия.

«Это профилактика и предотвращение возможного навязывания торговыми сетями договоров дополнительных услуг поставщикам продуктов питания, и обеспечение публичности деятельности, открытости и доступности торговых сетей за счет размещения на своих сайтах в сети информации (предусмотренной законом о торговле – прим. «НД»), – рассказал Лактионов.

Он призвал обращаться в ФАС всех поставщиков, которым торговые сети навязывают различные условия. При этом заявил, что тотальных проверок в Крыму не будет.

По мнению Лактионова, с введением в эксплуатацию Крымского моста, цены могут снизиться на 7% – 10%, будет решена проблема посредничества. Сейчас услугами посредников участникам рынка приходится пользоваться из-за имеющихся санкционных ограничений и проблем с логистикой.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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