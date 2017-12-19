В Симферополе мошенница из ломбарда прикарманила более полумиллиона рублей

В Симферополе 33-летняя сотрудница городского ломбарда за месяц успела обворовать предприятие на 540 тысяч рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, вначале крымчанка, работавшая оценщиком ювелирных изделий, занизила стоимость украшений одного из клиентов.

При этом в электронную базу бухгалтерской программы была внесена сумма, превышающая полученную гражданином. Разницу женщина присвоила себе.

Кроме того, крымчанка внесла в программу сведения еще по трем займам, которых не было в действительности: указанные в документах лица в ломбард не обращались вовсе.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок 6 лет.

На данный момент женщина вернула лишь часть суммы, уточняют в МВД по Крыму.

Симферополь, Оксана Мурзина

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