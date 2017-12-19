Управляющие компании Севастополя не платят за электричество

Управляющие компании в Севастополе стали главными неплательщиками за электричество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирмы, обслуживающие многоквартирные дома севастопольцев, задолжали компании «Севэнергосбыт» более 63 миллионов рублей.

Общая сумма долга всех предприятий сферы ЖКХ за 11 месяцев этого года составляет 97 миллионов рублей. Долги населения составляют 41 миллион рублей.

С начала года компания «Севэнергосбыт» предъявила 329 претензий на 317 милллионов рублей и подала иски на 161 миллион рублей.

«Часть задолженности была уплачена должниками добровольно. В результате претензионной и исковой работы задолженность снизилась», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в «Севэнергосбыте».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.12.17

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