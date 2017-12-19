На Украине арестовали участника Крымской весны

На Украине заключен под стражу крымский ополченец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина последнее время проживал в Днепре, подконтрольном Киеву, где его и арестовали полицейские. После участника Крымской весны доставили в Одессу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Вчера Приморский районный суд избрал для него меру пресечения в виде двух месяцев ареста без возможности внесения залога.

«Совместно с группой неустановленных лиц проводил агитационную деятельность, направленную на выход из состава Украины АРК и Севастополя и присоединения указанной территории к Российской Федерации. Также принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова Крым представителей специальных подразделений военных сил РФ», – пояснили в пресс-службе прокуратуре несуществующей АРК, дислоцирующейся на Украине.

Расследование уголовного дела продолжается.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 19.12.17

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