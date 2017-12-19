«Кукольный» миллиард в Симферополе освоит фирма из Санкт-Петербурга

Строительством центра детского театрального искусства в Симферополе займется питерская компания «Меандр», ставшая победителем и единственным участником аукциона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Меандр» участвует в аукционах по закупкам в Крыму не первый раз: ранее фирма стала победителем конкурса по разработке проектной документации по реставрации Митридатской лестницы в Керчи.

Напомним, центр детского театрального искусства в Симферополе появится на месте здания кукольного театра в центре города. Его признали аварийным и подлежащим сносу.

По данным сайта госзакупок, строительство центра обойдется в 930 миллионов рублей. Техзаданием предусматривается, что здание будет пятиэтажное, с одним подземным этажом. В нем будут размещены зрительский, сценический и репетиционный комплексы, административные и бытовые помещения, гримуборные, общепиты (столовая и буфеты) и полумеханизированный паркинг.

Зрительный зал главной сцены на втором этаже будет предусматривать 300 посадочных мест (10 в особой ложе), а малый зал на первом этаже – 100 мест.

Здание должно быть построено до декабря 2019 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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