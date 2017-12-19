«Никакая разруха не может длиться вечно»: в ЛНР заработал крупнейший металлургический комбинат

На Алчевском металлургическом комбинате (АМК) запустили доменную печь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятие было вынуждено полностью приостановить свою работу в феврале прошлого года, когда украинские националисты устроили блокаду железнодорожных путей. Эксперты отмечают, что запуск заводских мощностей носит как экономический, так и политический характер. И подчеркивают: восстановление промышленности в самопровозглашенных республиках должно служить примером для всей Украины.

«Это очень позитивные сигналы, никакая разруха не может длиться вечно, скоро все станет на те рельсы, с которых уже никогда не свернет. Уже понятно, что республики – это не что-то одноразовое, появившееся случайно. Им надо там окапываться, как-то жить. Я надеюсь, что это когда-то сможет стать примером для всех украинских регионов, поскольку у них там, когда восстанавливают общественный туалет, то чуть ли ни президент страны ленточку перерезает», – рассказал РИА «Новый День» политолог Андрей Никифоров.

Отметим, что АМК ранее был включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Так, в 2013 году завод нарастил производство металлопроката на 9,3 % по сравнению с 2012 годом – до 3,8 млн тонн, выплавку стали – на 7,8 %, до 4,2 млн тонн, чугуна – на 7,7 %, до 3,8 млн тонн. С конца августа 2014 года до начала июня 2015 года комбинат почти полностью простаивал. А в январе-марте 2016 года завод произвел 432 тысячи тонн готового проката, 474 тысячи тонн стали и 464 тысяч тонн чугуна.

Между тем, власти ЛНР заявляют, что нашли заказы и для других градообразующих предприятий республики, поэтому вскоре собираются запустить трубный завод в Луганске, Стахановский ферросплавный и Алчевский коксохимический заводы.

Алчевск, Анастасия Зук

Алчевск. Другие новости 19.12.17

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