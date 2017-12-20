Жителям Украины не дают жениться без справки из военкомата

Граждане Украины, собираясь жениться, должны предоставить в отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) справку из военкомата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пакет документов, необходимых для регистрации брака, для мужчин призывного возраста в обязательном порядке входить копия приписного свидетельства или военного билета.

«Если до этого момента он по какой-то причине на учете не стоял, то пусть явится в военкомат, где встанет на учет, и вопрос будет закрыт – сможет и жениться и делать, что хочет», – цитируют «Вести – Украина» представителей одного из комиссариатов Харькова.

Оказалось, еще в феврале 2017 года Минюст Украины обязал РАГСы в семидневный срок извещать райвоенкоматы об изменении семейного положения состоящих на учете. В РАГСах решили облегчить себе задачу и начали требовать справки из военкоматов: таким образом сотрудники избавляют себя от необходимости искать контакты военкомата – все необходимые данные есть в справке, и, в принципе, освобождают себя от необходимости общаться с военными: требуя справку, мужчина указывает, для чего ему необходим документ, а значит, военкомат уже в курсе изменений в личной жизни заявителя.

Впрочем, столь ответственно и креативно к поставлено задаче подходят далеко не везде: если в Харькове без справки мужчину и на порог РАГСа не пускают, то в одноименной области ситуация несколько иная. По крайней мере, в областном военкомате заявляют, что подобных распоряжений не давали. А в Киеве женихам вообще верят на слово: при подаче заявления нужно просто сообщить, состоите ли вы на учете и в каком именно военкомате. Полученную информацию никто не проверяет.

А для жителей территорий с «принципиальными РАГСами» в Интернете уже появилась услуга: всего за 50 долларов умельцы обещают изготовить липовую справку о постановке на воинский учет, неотличимую от настоящей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.12.17

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