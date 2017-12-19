Над Балаклавой занесли ковш экскаватора

На склонах горы Аскети в Балаклаве начались строительные работы. Под угрозой уничтожения оказались не только краснокнижные растения, но и исторические памятники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще при Украине, согласно решению горсовета, более 500 участков «нарезали» прямо над развалинами генуэзской крепости Чембало. Оспорить выделение земли довольно сложно, так как действовавшее на тот момент законодательство нарушено не было. Возвести на склонах собираются частные дома и отели.

Застройку ведет украинский кооператив «Благодатьстрой», переоформивший документы по российскому законодательству.

Отметим, несколько лет назад ученые Института морских биологических исследований имени Ковалевского РАН заявили, что хозяйственное освоение склонов Балаклавы не просто нецелесообразно – опасно: капитальное строительство в непосредственной близости от моря может привести к активации оползневых процессов и нарушить гидрологический режим территории, что приведет к исчезновению источников во всей Балаклавской долине. Эксперты отметили и особую эстетическую ценность ландшафтов и призвали правительство Севастополя включить склоны Аскети в зону особой природной территории. Однако власти к ученым не прислушались.

В защиту Аскети выступила жительница Москвы, разместившая в Интернете петицию с требованием остановить строительные работы и включить холмы всего округа Балаклавы, мыса Айя и мыса Фиолент в особо охраняемую природную зону.

«Мы, граждане Российской Федерации, против застройки особо важных природных национальных ресурсов страны! Как говорит пословица – «Всех денег не заработать», оставьте часть для красивой визуализации природных ландшафтов Крымского полуострова ГРАЖДАНАМ РОССИИ», – говорится в тексте петиции.

Это требование уже поддержали несколько тысяч человек.

Тем временем, работы продолжаются – экскаватор срывает фисташки и можжевельники. «Старые и новые собственники, вооружившись решениями судов, уже на низком старте, – цитирует «ПолитНавигатор» члена общественной палаты Севастополя Ивана Комелова. – Их не волнует, что после варварской застройки мы потеряем все то, чем так щедро одарила нас природа, и видами склонов будущие поколения будут любоваться только на фотографиях прошлых лет».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.12.17

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