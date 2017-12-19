Успеть под елочку: средства на развитие туристических кластеров Крыма быстро потратят к Новому году

Министерство курортов и туризма Крыма обещает в этом году 94% выполнение плана по развитию 5 кластеров за счет Федеральной целевой программы. При этом на 18 декабря реально оплачено 52% заактированных работ, а в Ленинском районе и Коктебеле дальше экспертизы документов дело не продвинулось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоги реализации ФЦП по развитию туристических кластеров этого года минкурортов представило на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму. Всего до 2020 года на создание инфраструктуры 5 курортных территорий, призванной привлечь частные инвестиции для развития туризма, запланировано 23,7 млрд руб.

Из них на кластер «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории – 11,2 млрд руб, на «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках – 6,5 млрд руб, на кластер на берегу лечебного озера Чокракское в Ленинском районе – 1,7 млрд руб, на кластер в селе Оленевка Черноморского района – 1,9 млрд руб, на кластер «Коктебель» в одноименном поселке – 2,4 млрд руб. За эти средства к концу реализации ФЦП должны быть введены в строй 34 капитальных объекта, и 2015-16 год шли работы по подготовке проектно-сметной документации и прохождению экспертиз. В этом году минкурортов должно сдать 16 объектов, на что полагалось 1,2 млрд руб.

Так, в Евпатории на этот год запланированы работы по реконструкции улиц, входящих в туристический маршрут «Малый Иерусалим» с заменой сетей водоснабжения, ремонт дорог с прокладкой ливневой канализации, реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева и берегоукрепительными работами, и приведение в порядок прилегающих территорий к собору св. Николая и мечети Джума-Джами. Эти работы по информации министерства выполнены на 63,3%, а согласно приведенным слайдам на 60,4%, поскольку из 252,5 млн руб заказчику перечислено 152,5 млн руб.

В Саках на этот год планировали строительство новых канализационных очистных, реконструкцию дорог с прокладной ливневой канализации и строительство набережной вокруг Сакского грязевого озера, реконструкцию дамб на самом озере, модернизацию Сакской гидрологической станции, которая занимается добычей грязи, строительство пешеходной набережной вдоль ул. Морская, где находятся частные мини-отели и гостевые дома, и реконструкцию глубоководного выпуска в море очищенных канализационных вод. На это было предусмотрено 2/3 всех средств этого года – 880,7 млн руб, из которых оплачено 428,2 млн руб, или 48,6%. При этом на слайдах министерство указало освоение 730,4 млн руб, или 87,2%.

В селе Оленевка, где минкурортов контролирует реконструкцию за счет ФЦП системы водоснабжения, из 7,5 млн руб освоены 1,3 млн руб, что составляет 17%. При этом строительством дорог в Оленевке занимается Служба автодорог Крыма, а канализационные сети на совести Службы капстроительства.

При всех текущих показателях минкурортов не теряет оптимизма и показывает экономию в 24 млн руб, а также 76 млн руб возврата. К 29 декабря общая сумма расчетов должна составить 940,7 млн руб, или 94% от плана.

Как подчеркнул первый замминистра курортов Игорь Котляр, строительство инженерных сетей и коммуникаций вне компетенции минкурортов, но с поставленной задачей оно справляется. Реализации мероприятий по Ленинскому району и Коктебелю, по его словам, нет по двум причинам.

«С самого начала мероприятия в ФЦП закладывались по инициативе муниципальных образований, по их анализу возможностей и перспектив, – отметил Котляр. – В Ленинском районе позиция администрации была одна, потом она стала другой».

По словам замминистра, планы по созданию бальнеологического центра в районе Чокракского озера остаются. И в ФЦП предусмотрены средства на строительство автодороги от села Войково через село Курортное к озеру Чокрак, газопровода к селам, очистных сооружений и электроподстанции с сетями в Курортном. Но при просчете сметы на строительство проектов-аналогов в РФ не нашлось, поэтому все предпроектные работы затянулись и только в следующем году будут поданы документы на предоставление средств.

В Коктебеле по той же причине только в 2018 году приступят к проектно-изыскательным работам по строительству набережной, водовода в Орджоникидзе и объездной дороги вокруг поселка. К строительству очистных с разводящими сетями канализации, по словам замминистра, готовы будут приступить в 2018 году, когда объемы финансирования будут увеличены в разы.

Симферополь, Глеб Заскоков

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