Рекомендовать и фестиваль: в Госсовете Крыма изобрели велосипед развития зеленого туризма

Госсовет Крыма на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления «О развитии аграрного, сельского и экологического видов туризма». Документ, анонсированный с начала года и направленный на возрождение 150 частных усадеб, содержит рекомендации Совмину найти формы и методы поддержки зеленого туризма и средства на ежегодный тематический фестиваль, первый из которых должен пройти уже в сентябре будущего года.

Опыт европейских стран показывает востребованность такого вида отдыха, а в Российской Федерации его развитие предусмотрено в проекте ФЦП внутреннего и въездного туризма.

«Потенциально ежегодный спрос на такой вил туризма составляет от 600 тыс человек, – заявил глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. – По опросам 33% всех туристов хотят помимо моря посмотреть что-то другое, некоторые хотят повезти детей и показать, что батоны на дереве не растут».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский опыт по привлечению туристов в сельские регионы был отражен в республиканской программе, которая действовала с 2006 года. Благодаря ей свое развитие получили свыше 150 гостевых и фермерских усадеб, из которых после перехода в РФ остались работать только 35. Многие получали гранты на развитие такого рода деятельности, но вместо финансовой поддержки профильный комитет рекомендует Совмину Крыма разработать концепцию, рассмотреть возможность создания кластеров, провести анализ проблем, содействовать внедрению инноваций и деятельности ассоциаций. Также в порядке рекомендаций Совмину проект определяет субсидирование затрат на строительство и ремонт объектов зеленого туризма путем погашения части процентов банковской ставки и представление грантов начинающим. Министерству экологии и природных ресурсов Госсовет предлагается рассмотреть возможность разработки и создания экологических троп, зеленых маршрутов на особо охраняемых природных территориях, хотя такие маршруты уже были созданы в этом году к началу активного сезона.

Из конкретных предложений – со следующего года проводить за счет средств республиканского бюджета фестиваль аграрного, сельского и экологического туризма.

«В сентябре следующего года, согласно нашему постановлению, запланировано масштабное мероприятие в сфере аграрного, сельского, экологического и гастрономического туризма в одном из северных регионов Крыма», – уточнил Черняк.

Напомним, в 2015 году по предложению главы Крыма Сергея Аксенова в последнее воскресенье августа отмечался День виноградарства и виноделия – праздник сбора урожая. Задуманное для привлечения туристов фестивальное мероприятие должно было информировать об особенностях выращивания винограда в Крыму, о местных сортах и селекции, знакомить с продукцией производителей, фермерских хозяйств, авторскими винами. Однако с 2016 года данный фестиваль не проводится.

Симферополь, Глеб Заскоков

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