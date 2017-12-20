Сирия заходит в Крым

Агропромышленным комплексом Крыма заинтересовались бизнесмены из Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая делегация сирийских бизнесменов и представителей власти намерена посетить полуостров в апреле 2018 года и принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

Сирийцы намерены покончить с практикой продажи на российском рынке их продукции под египетскими и турецкими марками и самостоятельно наладить поставки в Россию. В первую очередь это касается продовольствия. Поэтому один из предлагаемых проектов – строительство в крымских портах современных складов для хранения продукции.

Еще одно перспективное направление для сотрудничества – водоснабжение сельскохозяйственных земель. Сирийцы готовы поделиться многовековым опытом орошения пустынь и уникальными разработками для доставки воды на дальние расстояния при помощи каналов и гидросистем. В Ялту сирийцы привезут образцы используемого ими для этих целей оборудования, а также сорта оливок, миндаля и винограда, специально выведенные для засушливого климата, сообщают «Известия», отмечая, что в рамках форума собираются рассмотреть варианты обмена студентами профильных специальностей между университетами Крыма и сирийских городов.

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Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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