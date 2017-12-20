Крымчане назвали сына Биткоином

В Крыму новорожденного назвали Биткоином. Об этом сообщило интернет-издание «Finmedia».

По данным сайта, отец малыша – 31-летний житель Симферополя выбор имени для сына объясняет решением «поддержать криптоиндустрию», которой он захотел выразить благодарность. Так как именно благодаря биткоинам ему удалось достичь финансовых успехов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина уже придумал имена и для будущих детей: дочку он хочет назвать Дашей в честь криптовалюты Dash, а в случае если родится еще один сын, он получит имя Сатоши – псевдоним создателя биткоина.

Правда, в министерстве юстиции Крыма опровергают информацию о том, что крымского ребенка назвали Биткоином, напоминая о внесенных в этом году изменениях в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния»: родители новорожденных при выборе имен теперь обязаны избегать использования цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов, а также бранных слов, указаний на ранги, титулы и должности.

«Изменения четко регламентируют присвоение детям «имен», не являющихся официально именами, проще говоря, которых нет в соответствующих словарях. Соответственно новорожденного с «именем» Биткоин не зарегистрировано ни в одном крымском отделе ЗАГС», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в министерстве юстиции Крыма.

При этом, по данным министерства, крымчане довольно часто дают детям редкие имена. На полуострове появились Гордиан, Христофор, Леман, Азад, Марра, Сальсабиль, Марсилина.

Кстати, недавно в одном из регионов России малыша назвали Князем – возражать родителям никто не стал.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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