Бюджет Крыма изменили из-за льготников

Госсовет внес изменения в текущий бюджет Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии приняли законопроект на внеочередной сессии сразу в двух чтениях. Причиной для внесения изменений стало выделение денег из федерального бюджета на нужды льготников.

«Проект закона подготовлен в связи с необходимостью увеличения расходной и доходной частей бюджета Крыма за счет выделения из федерального бюджета субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 38,6 миллионов рублей», – сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Напомним, ранее министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила об увеличении бюджетных поступлений. По актуальным данным министерства, за 11 месяцев рост доходов по сравнению с прошлым годом составил 8,4 миллиардов рублей, или 25%. За этот период Крым получил почти 80 миллиардов рублей дотаций и субвенций из федерального бюджета. В прошлом году сумма подобных трансфертов составила 55,5 миллиардов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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