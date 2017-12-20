Крымский мост соединил полуостров и Тамань

Строители соединили пролетные строения автодорожной части моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее было заявлено, что мостовое полотно станет непрерывным до конца текущего года. Завершающие работы по монтажу проводились с керченской стороны – от берега к фарватерной опоре. Так, 17-километровая нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн уже протянута над Керченским проливом между 288 опорами, из них более 6 километров проходят над морской акваторией.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», в настоящее время продолжается асфальтирование моста. Нижний слой асфальта автодороги от таманского берега вдоль тузлинской косы – это почти 4,5 км трассы – полностью готов, верхний слой на этом участке готов на 80%. При этом готовность дорожного полотна на самом протяженном сухопутном участке – вдоль острова Тузла – составляет около 70% по нижнему слою и более 30% по верхнему. Активная укладка дорожного полотна на морских пролетах начнется в 2018 году.

Также в следующем году будет создана автоматизированная система управления транспортными потоками автомагистрали.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 20.12.17

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