Пошли в разнос: в Крыму в срочном порядке демонтируют самострои

Совет министров Крыма признал самовольными постройками двухэтажное кафе в Алуште и пристройку к квартире в центре Симферополя. Оба самостроя подлежат сносу в недельный срок, передает корреспондент РИА «Новый День».

Двухэтажное кафе, подлежащее сносу, расположено на набережной Алушты. В феврале этого года горсовет Алушты поручил администрации обратиться в суд с исковым заявлением о сносе самовольной постройки, возведенной производственно-коммерческой фирмой «Блик» у павильона фирмы «Вита». Однако проведенная в сентябре проверка Службы государственного строительного надзора нарушений не выявила, впрочем, как и на остальных объектах на набережной, имеющих признаки самовольного строения.

По поручению Совмина в начале декабря в Алуште комиссия по пресечению самостроев проверила городскую набережную и передала собранные материалы в межведомственную правительственную комиссию для принятия решения: имеют ли объекты признаки незаконного строения и попадают ли под снос.

Между тем, в бухте Капсель под Судаком демонтируют целый пансионат «Голубая лагуна», самовольно построенный много лет назад. По информации пресс-службы администрации Судака, на эти цели из республиканской казны выделено 600 тысяч рублей. «В настоящее время подрядчик уже заканчивает работы на объекте, практически все незаконные строения демонтированы»», – говорится в сообщении.

В Евпатории на набережной имени Терешковой разбирают кафе «Корабль», появившееся в 2015-м году и вызвавшее бурю негодования местных общественников.

В Симферополе в рамках борьбы с незаконными нестационарными торговыми объектами накануне снесли ларек на проспекте Кирова, ставший восьмым демонтированным НТО с начала осени.

Напомним, что в конце февраля текущего года из бюджета Крыма выделили 1 миллиард рублей на снос более 9 тысяч объектов.

Симферополь, Глеб Заскоков, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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