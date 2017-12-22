Новый год со звездами, а также над и под Крымом. Спецпроект РИА «Новый День»

Новый год – время особенное и всегда хочется, чтобы оно подарило яркие, приятные и свежие впечатления, которые останутся в памяти надолго.

В преддверии праздников «Новый День» изучил «меню» необычных и экстремальных вариантов их проведения в Крыму.

Отметим, что с экстримом на полуострове все в порядке: продукт на любителя предлагают как туристические компании и клубы, так и отдельные гиды.

На глубине

Самыми первыми встречать Новый год будут крымские дайверы. Традиция наряжать елку под водой существует много лет.

«Если позволит погода, то праздничное погружение будет в ближайшие выходные. Много лет мы ныряли в Феодосии. В этот раз решили отметить Новый год под Севастополем в Балаклавской бухте», – рассказала РИА «Новый День» глава Федерации подводного спорта Крыма Ирина Кочергина.

По ее словам, новогоднее дерево украшают «по-домашнему», только вместо крестовины специальные свинцовые грузы, с которыми ныряют дайверы. Будут и Дед Мороз со Снегурочкой, и даже шампанское – его тоже можно пить под водой: для этого бутылку надо перевернуть верх дном, а горлышко заткнуть пальцем, когда палец убираешь, шампанское выливается само.

«Посторонних» не выгоняют. При наличии международного сертификата дайвера в необычном праздновании можно поучаствовать.

На высоте

Проводить уходящий год 31-го декабря и встретить 1-е января можно, любуясь Белой скалой или окрестностями Феодосии с высоты птичьего полета из корзины аэростата (воздушного шара – прим. «НД»). Индивидуальный полет на двоих обойдется в 19 тысяч 500 рублей, в группе – 6 тысяч. К красивым видам прилагается шампанское. Как рассказали РИА «Новый День» организаторы полетов, с 3 января цена снизится на 2 тысячи для индивидуалов и на 500 рублей на полеты в группе.

Еще одна возможность подружиться с крымским небом – освоить параплан. Стоимость полета с инструктором начинается от 2 тысяч 500 рублей (Коктебель, гора Клементьева) и заканчивается 8 тысячами рублей (Ай-Петри, Демерджи, Алушта). «Праздничного» повышения не будет. Правда, в планы может вмешаться погода. «Где-то за неделю точно известно. Чаще людей больше, чем погода позволяет», – рассказали в клубе парапланеристов.

В пути

Любителей активного отдыха на природе новогодняя ночь и первое утро наступившего 2018-го года застанет в палатках. За 7 тысяч 800 рублей предлагается два варианта 6-дневных походов общей протяженностью 70 км. Палатки, спальные мешки, рюкзаки желающие должны взять свои. В стоимость входит только общественное снаряжение (котлы, костровое, газ). Прокат возможен, но за дополнительную плату.

В первом случае организаторы обещают «прогулку» по главной гряде Крымских гор, экстремальные тропы над крутыми обрывами, купание в брызгах самого высокого крымского водопада – Учан-Су, неповторимые виды с вершин Ай-Петри и Ат-Баш и ночевки в самых необычных местах Крыма.

Второй вариант – для менее подготовленных – предусматривает поход по плато Чатырдаг с посещением пещеры Эмине-Баир-Хосар (пещера мамонтов), восхождения на вершины Ангар-Бурун (1453 м) и Южную Демерджи, купание в водах водопадов Джурла и Джур-Джур и в горном озере Хун, ночевку на Кутузовских озерах. В конце пути участники похода выйдут к морю.

Несмотря на то, что старт мероприятий намечен на 30-е декабря, а финиш на 4-е января в меню нет ни одного праздничного блюда. Питаться участникам походов предлагается мюсли или молочным рисом на завтрак, борщом с тушенкой, супами из плавленых сырков или рыбы, гречкой с тушенкой или ячневой кашей на обед, во время перекуса – шпроты, паштет, сыр и сухофрукты (походное меню расписано по дням и вариаций не предусмотрено).

Погулять по зимнему Крыму можно и во время новогодних каникул. Цены примерно одинаковые, маршруты тоже: Чатырдаг, его пещеры, Демерджи с Долиной Привидений, водопады, Караби-яйла.

Под Крымом

Впрочем, очутиться в пещерах Чатырдага и поднять бокал шампанского можно и в саму новогоднюю ночь, если заранее озаботиться этим вопросом.

«Мы всегда встречаем Новый год внутри пещеры, с елкой, шампанским. Так же, обычно на горе всегда есть снег, что добавляет новогоднего настроения и можно покататься», – рассказали в центре спелеотуризма.

За праздничную атмосферу денег не берут. Заплатить придется за само посещение – 700 рублей, проживание на базе (от 300 до 1500 тысяч рублей в зависимости от условий размещения) и транспорт при необходимости. Но все места были забронированы еще в начале ноября.

«Обычно едут с 31-го декабря по 2-е января», – уточнили в центре спелеотуризма.

Под звездами

Самый романтичный способ провести зимние праздники предлагает Крымская астрофизическая обсерватория, решившая компенсировать желающим нехватку полученных в школе знаний по астрономии и значительно расширить их. В течение 10 дней сотрудники обсерватории приглашают провести с ними астроканикулы, во время которых обещают дать посмотреть в телескоп, рассказать о тайнах и загадках глубокого космоса, как открыть свою звезду, научить профессионально фотографировать ночное небо, звезды и другие небесные тела, а также понаблюдать первый в наступившем году звездный дождь Квадрантиды.

Как рассказали РИА «Новый День» в обсерватории стоимость программы начинается от 2400 рублей в сутки (проживание, питание, транспорт) плюс 400 рублей оргвзнос. Жить участники будут в гостинице Крымской астрофизической обсерватории.

«Есть бюджетные варианты (удобства в коридоре), есть номера «люкс», за которые придётся доплатить 1500 рублей в сутки. Необязательно приезжать на всё время астроканикул, можно выбрать дни с максимально интересной для себя программой», – уточнили организаторы, добавив, что предусмотрен целый ряд скидок и льгот.

Симферополь, Галия Шакирова

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