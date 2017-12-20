В Крыму медработник детской больницы заболел корью

В республиканской клинической больнице имени Титова у сотрудника медучреждения выявили корь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

«Заболел сотрудник больницы, поэтому сейчас там проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения заболевания среди пациентов и сотрудников учреждения. Выясняется прививочный анамез, прививаются по эпидпоказаниям, осматриваются лица находящиеся в контакте с больным, и в том числе те, кто находится на лечении», – рассказала РИА «Новый День» руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как сообщал «Новый День», в ноябре в Крыму было зафиксировано 10 фактов заболевания корью.

Отметим, корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотни тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

Плановая вакцинация проводится среди населения от 1 года до 35 лет (включительно), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори. Кроме профилактических прививок бывают экстренные, которые проводятся в первые 72 часа после того, как человек контактировал с больным корью.

Врачи призывают ставить прививки, чтобы предотвратить распространение болезни и при первых симптомах обращаться за помощью в медучреждения.

Симферополь, Анастасия Зук

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