Сакскую электростанцию построят в долг

АО «Крымтеплоэлектроцентраль» («КРЫМТЭЦ) получит банковский кредит на строительство новой электростанции в Саках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте крымского правительства. 14 миллиардов 200 миллионов рублей под 11,5% годовых будет выдано «КРЫМТЭЦ» на проект «Расширение ТЭЦ «Сакских тепловых сетей» с установкой ПГУ-120 МВт.

Срок кредитной сделки составит 180 месяцев (15 лет) с даты заключения договора. Залогом послужит имущество самой строящейся ТЭЦ, которую оценили в 14 миллиардов рублей.

Напомним, что ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции намечен на февраль 2018 года. Через 9 месяцев в строй введут всю ТЭЦ.

Как уже сообщал «Новый День», в следующем году на полуострове, помимо Сакской, планируется запустить газотурбинные электростанции в Симферополе и Севастополе по 470 МВт каждая. Это должно полностью избавить Крым от энергозависимости от материковой части России.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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