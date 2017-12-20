В Феодосии детей будут отправлять на рентген в поликлинику для взрослых

В детской больнице Феодосии полностью износился рентген-аппарат, превысив все нормы по использованию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старое оборудование уже не раз ломалось, и неработающий рентген-кабинет в больнице стал причиной для многочисленных жалоб местных жителей.

На данный момент аппарат починили, но, как утверждают медики, он может снова в любой момент сломаться, поэтому требует замены. В медицинском центре Феодосии уже подали заявку на новое оборудование в рамках государственной программы модернизации детских поликлиник. Но когда оборудование будет приобретено и доставлено в больницу, в центре не знают.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» заместитель главного врача медицинского центра Феодосии Татьяна Северинова, аппарат находится в таком состоянии, что может сломаться окончательно, без возможности восстановления. Тогда медикам придется направлять детей делать снимки во взрослую поликлинику. Это позволит избавить родителей от вынужденных походов в частные клиники из-за отсутствия альтернатив.

По словам Севериновой, новый рентген, который заказали в центре, будет обслуживать не только детскую больницу и поликлинику, но и взрослые отделения городской больницы. Также медики Феодосии сделали заявку на мобильный флюорограф для городской поликлиники. Уточнить дату выпуска старого рентген-аппарата, и возможность его списания в связи с полным износом, в центре не смогли.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 20.12.17

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