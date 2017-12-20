Эксперты: покупки в Интернете делают только состоятельные крымчане

Интернет-покупки в российских магазинах совершает лишь небольшая часть жителей Крыма и Севастополя. К такому выводу пришли эксперты группы компаний Assist, проанализировав продажи фирм в Интернете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводилось на протяжении 11 месяцев текущего года. Как выяснили специалисты, в Крыму, Севастополе, а также в Чечне и Дагестане размер среднего чека при онлайн-покупках слишком большой. И не соответствует некоторым характеристикам этих регионов – к примеру, малому количеству онлайн-платежей на душу населения или низкому среднему уровню дохода. Что и навело экспертов на мысли о состоятельности покупателей.

По данным журнала «Retail & Loyalty», Крым занял четвертое место в рейтинге регионов России с самым высоким средним онлайн-платежом. В Крыму эта сумма составила 5 тысяч 600 рублей, в Севастополе, который занял пятое место, – 5 тысяч 278 рублей. На первом месте оказался Чукотский автономный округ, где средний чек почти 8 тысяч рублей, и на втором – Чечня, где этот показатель составляет 7 тысяч 912 рублей.

При этом вклад Крыма и Севастополя в общий объем платежей в Интернете, по данным специалистов, мизерный: 0,5% в рублях и 0,2% от общего количества платежей. Среди регионов, жители которых чаще платят онлайн, Москва и Санкт-Петербург.

В списке территорий с самыми низкими средними чеками оказались Тверская область (1 тысяча 509 рублей), Кемеровская область (1 тысяча 564 рубля) и Алтай (1 тысяча 588 рублей).

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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