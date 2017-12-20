Во имя любви: крымчанин угнал авто шефа, чтобы навестить девушку

В Симферополе задержали незадачливого влюбленного, угнавшего автомобиль своего работодателя.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Крыма, 22-летний житель одного из сел Красногвардейского района, подрабатывавший в крымской столице разнорабочим, воспользовался тем, что шеф на несколько минут заехал домой, поднялся в квартиру, а ключи оставил в замке зажигания.

Сев за руль, угонщик, который к тому же был нетрезв, помчался к своей девушке, обитающей в сельской местности, однако был перехвачен полицией на подъезде к населенному пункту.

Свою вину молодой человек признал полностью. Автомобиль в целости и сохранности вернули законному владельцу, а «жертва любви» проведет 10 суток под арестом.

Кроме того, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальное наказание по данной статье лишение свободы сроком до пяти лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 20.12.17

Сакскую электростанцию построят в долг. / В Крыму медработник детской больницы заболел корью. / «Это как мужеложство»: борцу за российский Крым отменили приговор украинского суда. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»