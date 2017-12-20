Крым накрывает новая волна отставок: Бахчисарайский район обезглавили

Уволен глава администрации Бахчисарайского района Владимир Удахин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты районного совета сегодня проголосовали за его отставку. Официально Удахин покинул должность по собственному желанию. Обязанности главы администрации района будет исполнять Елена Орлова, которая до данного назначения была первым заместителем Удахина.

Отметим, что в начале недели работу теперь уже экс-главы Бахчисарайского района раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что Удахин не справился поставленными задачами и анонсировал новую волну увольнений, которая может накрыть чиновников, по результатам выездных совещаний.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 20.12.17

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