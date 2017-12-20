В Севастополе судят строителя, присвоившего несколько бюджетных миллионов

В Севастополе на скамье подсудимых оказался 35-летний директор строительной фирмы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольской прокуратуры, мужчина обвиняется мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, в декабре прошлого года руководство Дома культуры в селе Орлиное заключило со строительной фирмой договоры о проведении капитального ремонта здания на сумму более 12 миллионов рублей. Работы в установленные сроки выполнены не были, однако директор фирмы подписал все необходимые документы об их окончании в полном объеме, предоставил заказчику и получил прописанную в договоре сумму.

Данный факт выявлен в ходе прокурорской проверки в феврале 2017 года. По оценке правоохранителей ущерб бюджету Севастополя составил 5 миллионов рублей. Материалы уголовного дела направлены в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу. Мошеннику может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 20.12.17

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