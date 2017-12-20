Карантин по чуме свиней в Судаке отменен

Карантин по африканской чуме свиней в Судаке отменен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия прекращены указом главы Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, карантин был введен 15 декабря, после того как в районе села Дачное нашли три трупа диких кабанов. Тогда глава Крыма запретил на период карантина посещать места обнаружения трупов всем, кроме специалистов ветеринарной службы, а также въезд и выезд транспорта, не задействованного в мероприятиях ветеринаров, охоту и заготовку мяса.

Как уже сообщал «Новый День», впервые вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Крыму в начале 2016 года. Из-за этого в республике был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал на фоне ЧС, связанной с дефицитом электроэнергии. В рамках ликвидации последствий вспышки АЧС отчуждались и уничтожались свиньи фермеров, их владельцы получали компенсации от правительства республики.

Тем не менее, очаги распространения в комитете ветеринарии фиксируют до сих пор, так как источником распространения АЧС являются дикие животные.

Судак, Леонид Маковецкий

Судак. Другие новости 20.12.17

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